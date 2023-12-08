Торги по продаже одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края не состоялись

На аукцион не поступило ни одной заявки

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Торги по продаже госпакета в 100% акций птицефабрики "Бархатовская", одного из крупнейших производителей яйца в Красноярском крае, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом ТАСС сообщили в агентстве по управлению государственным имуществом края.

Аукцион по продаже акций птицефабрики должен был пройти 8 декабря. Начальная цена пакета акций - 700 млн рублей, с шагом аукциона в 35 млн рублей. Размер задатка был определен в 140 млн рублей. 100% акций птицефабрики находится в краевой собственности.

"На указанную дату заявок не поступило. Торги признаны несостоявшимися", - сообщили в агентстве

В апреле 2022 года была определена рыночная стоимость акций ОАО "Птицефабрика "Бархатовская" - 1,07 млрд рублей - и проведен аукцион. Задаток для участия в аукционе составлял 214 млн рублей. Птицефабрика не была продана из-за отсутствия заявок.

Птицефабрика "Бархатовская" - сельскохозяйственное предприятие по производству пищевых яиц. Она является одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края, находится в 35 км от Красноярска. Предприятие занимает второе место в регионе по производству яиц. Около половины продукции птицефабрики реализуется на территории Красноярского края, 40% отправляется на Дальний Восток и регионы Восточной Сибири, 10% - в Европейскую часть страны.