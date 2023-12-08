РФ и Белоруссия планируют строительство завода по переработке шин в 2024 году

Общая стоимость проекта составляет 812 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Строительство совместного российско-белорусского предприятия по переработке шин планируется в 2024 году в Воронежской области, сообщает пресс-служба замглавы российского правительства Виктории Абрамченко.

"Российский экологический оператор (РЭО) и крупнейший завод по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий Республики Беларусь и стран СНГ "Экологическая альтернатива" планируют в Воронежской области создание производства мощностью 15 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 812 млн рублей. Финансирование РЭО запланировано на I-II кварталы 2024 г. и составит 730,4 млн рублей.", - заявила Абрамченко на встрече с замглавы белорусского кабмина Петром Пархомчиком.

Она также упомянула другой совместный проект - выпуск шасси Минского автомобильного завода (МАЗ) с поворотной осью. Это необходимо для производства мусоровозов для работы в стесненных городских условиях. На сегодня уже готов опытный образец, который проходит тестовую эксплуатацию.

"Выражаем заинтересованность российской стороны в поставках специализированной техники МАЗ. По нашим оценкам, МАЗ может закрыть порядка 40% потребности региональных операторов в спецтехнике, это около 1,3 тыс. единиц текущей потребности и 1,1 тыс. единиц - ежегодно. Также предлагаем рассмотреть инициативы о создании совместного предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики", - добавила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.