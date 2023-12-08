В РФ потребление электрической мощности достигло новых рекордных значений

Оно составило 168 765 МВт

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Потребление электрической мощности в России (как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях) достигло нового исторического максимума - 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего значения, зафиксированного в 2023 году 10 января. Об сообщает Системный оператор.

В Единой энергосистеме России сегодня также зафиксирован новый исторический максимум - 166 392 МВт, что на 2 872 МВт больше предыдущего значения, уточняется в сообщении.

Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря установлены также в двух объединенных и шести региональных энергосистемах.

При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России "Системный оператор" прогнозирует дальнейшее увеличение потребления.