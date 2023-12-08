В Ленобласти почти втрое увеличилось число инвестиционных проектов

Общий инвестиционный проектный портфель составил 6,2 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Число инвестиционных проектов увеличилось в Ленинградской области почти в три раза, сообщил журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"У нас сегодня 152 новых инвестиционных проекта. В прошлом году их было 63. Общий инвестиционный проектный портфель - 6,2 трлн рублей. Основные инвесторы - это крупные российские холдинги. У нас достаточно большом портфель инвестиций. Он не только связан с газохимией, это и производство минеральных удобрений, и инвестиции в агропромышленных комплекс, в инфраструктурные проекты. Когда-то 500 млрд рублей казалось, что это достижение планки. А сегодня уже на 150 млрд большей", - сказал он во время пресс-клуба губернатора Ленинградской области.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков, объем вложений в основной капитал Ленинградской области может увеличиться на 12-13% и достичь 656 млрд рублей по итогам 2023 года.

Индекс промышленного производства в Ленобласти за десять месяцев составил 107,2%.