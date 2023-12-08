РФ с 13 декабря повысит экспортную пошлину на пшеницу до 4 тыс. 063,5 рублей за тонну

Пошлина на ячмень будет нулевой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 13 декабря 2023 года повышается до 4 тыс. 063,5 рублей против действующей сейчас ставки в размере 3 тыс. 808,1 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу вырастет до 839,5 рублей против 618,9 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $251,5 за тонну, на ячмень - $173,4 за тонну, на кукурузу - $188,3 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.