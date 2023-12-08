ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля после завершения "пилота"

По данным регулятора, это станет возможным не ранее 2025 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Массовое внедрение цифрового рубля начнется после завершения пилотного проекта, не ранее 2025 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - отметил регулятор.

В ЦБ также отметили, что в августе 2023 года совет директоров регулятора утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно.

"Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы - одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться - наличными, безналичными или цифровыми деньгами - в зависимости от своего желания. Что касается бизнеса, то комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%", - сообщили в ЦБ.

Об эксперименте

Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. А в первую тестовую группу банков вошли "Альфа-банк", банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, "Газпромбанк", "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", банк "Синара", "Росбанк" и "ТКБ банк".