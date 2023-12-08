В Ленобласти подобрали несколько площадок для размещения глиноземного завода

Инвестиции в реализацию проекта оценили в 400 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. В Ленинградской области предложили несколько площадок для возможного размещения глиноземного завода. Как сообщил во время открытого пресс-клуба губернатора Ленинградской области в ТАСС глава региона Александр Дрозденко, место для завода окончательно определят на основе технических и экологических изысканий после принятия решения о строительстве.

"По глиноземному заводу мы продолжаем дискуссии. Мы предложили несколько мест, мы ждем расчетов, связанных с воздействием на окружающую среду. Мы прислушаемся к мнению федеральных и надзорных органов, но пока решение не принято", - сказал Дрозденко.

В июне сообщалось, что "Русал" планирует построить в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млрд рублей. Ожидается, что первую очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год введут в эксплуатацию до конца 2028 года, строительство второй очереди с аналогичной мощностью должно завершиться в 2032 году.

По словам Дрозденко, активисты в некоторых районах Ленинградской области уже начали высказываться против строительства завода, утверждая, что якобы "России не нужен глиноземный завод, потому что не нужен алюминий".

"Дело в том, что алюминий, как и титан, входит в тройку металлов будущего. Мы что, не должны строить свои самолеты, современные автомобили, в том числе электромобили, заниматься оборонкой? Завод нужен. Место для него будет определено по результатам изысканий и экспертиз. Мы предложили несколько мест компании "Русал", изыскания происходят, мы ежедневно на связи", - сказал губернатор.

Он отметил, что современные технологии позволяют свести к минимуму воздействие такого предприятия на окружающую среду, и пример этому он видел во время посещения глиноземного завода в Китае. "Я не буду кого-то в чем-то убеждать, пока мы не получим соответствующие заключения и данные. Я так же, как и все, заинтересован в минимальном воздействии на окружающую среду и максимально правильной локации завода в Ленинградской области", - отметил Дрозденко.