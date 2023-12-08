СМИ: Словакия выделила €750 тыс. на покупку систем для разминирования на Украине

По информации TASR, системы для разминирования будут переданы в дар Киеву в качестве гуманитарной помощи

БРАТИСЛАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар одобрил выделение государственных средств в сумме €750 тыс. для покупки Украине двух систем разминирования Bo ena 4+. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Отмечается, что системы для разминирования будут переданы в дар Украине в качестве гуманитарной помощи.

Словацкое правительство премьера Роберта Фицо, назначенное 25 октября 2023 года, отказалось от военной поддержки Украины на государственном уровне. Республика намерена помогать в гуманитарной сфере и послевоенном восстановлении страны.