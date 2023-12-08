Путин поручил перевести процедуру внесудебного банкротства в электронный вид

Поручение необходимо выполнить до 1 августа 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, максимально переведя ее в электронный вид.

"Обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях максимального ее перевода в электронную форму и исключения необходимости получения гражданами документов и справок на бумажном носителе", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить до 1 августа 2024 года.

Также кабмину поручено проинформировать население о том, что процедуру внесудебного банкротства можно провести с помощью портала "Госуслуги". Доклад на эту тему Путин ждет до 1 мая 2024 года.