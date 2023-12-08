Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования по кредитам

Президент России установил срок исполнения до 1 мая 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) <…>", - говорится в поручении, адресованном правительству и ЦБ. Срок исполнения установлен до 1 мая 2024 года.

При этом должен быть учтен опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Центробанком, "включая установление запрета на удовлетворение требований кредиторов на период проведения процедуры урегулирования и обеспечение возможности участия в указанной процедуре (на отдельных ее этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг", говорится в документе.