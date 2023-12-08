В регионе предлагают повысить предельный доход для самозанятых

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Ростовской области предложили доработать систему налога на профессиональный доход для самозанятых, повысив уровень предельного дохода их бизнеса, а также сократив перечень видов деятельности для перехода на упрощенную систему налогообложения. Об этом заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов региона Лилия Федотова заявила в ходе круглого стола "О влиянии специальных налоговых режимов на развитие предпринимательства в производственной сфере".

"Предлагается доработать режим НПД по увеличению необходимого предельного дохода во избежание фиктивной предпринимательской деятельности. Пересмотреть и перечень видов деятельности, сделать его более закрытым для тех, кто может перейти и воспользоваться этим режимом, в том числе и с целью предотвращения дробления бизнеса и сокрытия доходов", - сказала Федотова.

При этом, по словам министра, увеличение порога по доходам предпринимателей, а также численности их сотрудников может привести к оттоку с общей системы налогообложения на другие режимы.

Эксперимент по самозанятым в Ростовской области запустили в 2020 году, тогда на упрощенную систему перешли 38 тыс. самозанятых. К 2021 году их число выросло втрое - до 103 тыс., к концу 2023 года - в семь раз - до 263 тыс. самозанятых к началу эксперимента.

По словам Федотовой, вводя эксперимент, власти не ставили целью увеличение дохода. Основная задача была в выводе мелкого бизнеса из тени. При этом министр отметила, что несмотря на низкий годовой налог (1,7 тыс. рублей), не весь бизнес фактически перешел из тени, подав при этом заявления для получения пособий.