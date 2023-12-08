World Gold Council ожидает устойчивого спроса на золото в 2024 году

По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году мировые центральные банки обеспечили рост спроса на этот драгоценный металл, в результате чего его стоимость выросла на 10% и более

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мировой спрос на золото в 2024 году будет оставаться устойчивым из-за продолжающейся геополитической неопределенности и роста покупок мировыми центральными банками, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, в 2023 году мировые центральные банки обеспечили рост спроса на золото, в результате чего его стоимость выросла на 10% и более. В 2024 году они, скорее всего, продолжат его покупать, полагает Всемирный совет по золоту.

"Даже если 2024 год не достигнет тех же максимумов, что и предыдущие два года, мы ожидаем, что любые покупки выше тренда (то есть более 450-500 тонн) должны обеспечить дополнительный импульс", - говорится в отчете.

Кроме того, наиболее существенными мировыми событиями, которые увеличили спрос на золото, по мнению WGC, является банкротство американского банка Silicon Valley Bank и обострение ситуации на Ближнем Востоке. "Геополитика добавила к доходности золота от 3% до 6%. А в год, когда во всем мире пройдут крупные выборы, в том числе в США, ЕС, Индии и Тайване, потребность инвесторов в портфельном хеджировании, вероятно, будет выше, чем обычно", - отметили в организации.

В начале декабря 2023 года цена на золото обновила исторический максимум, поднявшись в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выше $2,1 тыс. за тройскую унцию.