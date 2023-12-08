Кабмин и ЦБ до 1 июня определят механизм защиты прав граждан при покупке в рассрочку

Кроме того, должно быть обеспечено информирование граждан о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня 2024 года определить механизм защиты прав граждан при покупке товаров с использованием рассрочки по аналогии с потребительским кредитованием. Соответствующее распоряжение опубликовано по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих определение механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров с использованием рассрочки, не предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, аналогичного механизму, предусмотренному законодательством РФ о потребительском кредите (займе)", - говорится в документе.

Кроме того, должно быть обеспечено информирование граждан о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении.

Также поручение касается определения предоставление рассрочки, предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.