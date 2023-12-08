США запретили ввоз товаров трех фирм КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзяне

В черный список внесли занимающуюся производством сахара госкомпанию COFCO Sugar Holdings Co., производящую электронику Sichuan Jingweida Technology Group, и Anhui Xinya New Materials Co, которая занимается производством продукции из меди

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ввела запрет на импорт продукции еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

В черный список внесли занимающуюся производством сахара госкомпанию COFCO Sugar Holdings Co., производящую электронику Sichuan Jingweida Technology Group, Anhui Xinya New Materials Co, которая занимается производством продукции из меди. Их товары запрещается ввозить в Соединенные Штаты с 11 декабря текущего года. В общей сложности теперь в перечень входят 30 китайских компаний, отмечает МВБ. В документе утверждается, что власти США "предпринимают эти шаги в рамках своего обязательства по искоренению практики использования принудительного труда в американской цепочке поставок и по привлечению к ответственности за продолжающийся геноцид и преступления против человечности в отношении уйгуров и других религиозных и этнических меньшинств" в Синьцзяне.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.