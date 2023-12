8 декабря, 14:52 США запретили ввоз товаров трех фирм КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзяне

В черный список внесли занимающуюся производством сахара госкомпанию COFCO Sugar Holdings Co., производящую электронику Sichuan Jingweida Technology Group, и Anhui Xinya New Materials Co, которая занимается производством продукции из меди