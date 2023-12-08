Путин поручил усовершенствовать получение налогового вычета за фитнес-абонементы

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать получение гражданами налогового вычета за занятия спортом и усилить разъяснительную работу по получению такого вычета, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано кабмину совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" и Народным фронтом. "Принять меры по совершенствованию механизма получения гражданами социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Кроме того, поручается усилить информационно-разъяснительной работу по вопросам получения такого налогового вычета. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля.

Также президент поручил усовершенствовать механизм формирования и ведения перечня таких физкультурно-спортивных организаций и ИП.