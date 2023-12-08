Эксперт: крупные птицефабрики держат отпускные цены на яйца примерно на уровне начала года

Глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также подчеркнул, что прежде всего необходимо, чтобы Генпрокуратура понимала механизмы взаимодействия предприятий с торговыми сетями

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Крупные российские птицеводческие предприятия удерживают отпускные цены на яйца примерно на уровне начала года. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции "Агроинвестора" об инвестициях в АПК "Агрохолдинги России - 2023".

"Здесь ситуация какая: крупные компании, лидеры отрасли, к которым, возможно, есть вопросы со стороны Генеральной прокуратуры, они все взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов. Цены у этих предприятий находятся на уровне примерно начала года, они не могут их повышать вследствие условий контракта. У этих предприятий уровень поставок в сети находится на уровне 80-90%", - сказал Лахтюхов.

"А вот все эти остальные объемы, которые сети добирают себе уже в рамках своих стратегий, они закупаются уже на тендерах, на аукционах, где уже идет такое ценообразование", - добавил он.

Лахтюхов также подчеркнул, что прежде всего необходимо, чтобы Генпрокуратура понимала механизмы взаимодействия предприятий с торговыми сетями.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, как ранее сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%.