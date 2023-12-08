Совкомбанк увеличил первый взнос по льготной ипотеке до 50% для небольшой части программ

Первоначальный взнос на уровне 20% сохраняется для большинства выдач в рамках акций с застройщиками, сообщила кредитная организация

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк увеличил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 50% для небольшой части программ, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой увеличен до 50% лишь для небольшой части программ. Первоначальный взнос на уровне 20% сохраняется для большинства выдач в рамках акций с застройщиками", - сообщила кредитная организация.

Также пресс-служба банка отметила, что повышение первоначального взноса по нескольким программам льготной ипотеки продиктовано внутренней политикой Совкомбанка и не окажет существенного влияния на долю или позицию банка в сегменте ипотечного кредитования.

Совкомбанк - универсальный системно значимый банк, входящий в топ-10 банков по размеру активов с долей рынка 1,6%. Банк присутствует во всех ключевых сегментах финансового бизнеса - от традиционного розничного банкинга и корпоративно-инвестиционного бизнеса до национальной системы лояльности "Халва", страхования, лизинга и факторинга.