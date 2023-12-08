В Вологодской области выделят еще по 1 млн рублей семьям погибших в СВО Героев России

В регионе уже сформировали социальные паспорта семей военнослужащих и ввели льготы для них и членов их семей

ТАСС, 8 декабря. В Вологодской области дополнительно выделят по 1 млн рублей семьям Героев России, погибших в специальной военной операции. Об этом сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на открытии мемориальной доски Герою России Игорю Суханову, погибшему в СВО.

Как отметил Филимонов, правительство региона приняло решение дополнительно финансово поддержать семьи Героев России из Вологодской области, погибших в спецоперации. "Их семьям правительство Вологодской области выделяет по 1 млн рублей, чтобы дополнительно поддержать, быть рядом, чтобы наши слова не расходились с делом", - привела слова врио губернатора его пресс-служба.

Суханов родился 26 ноября 1990 года в поселке Белоусово Вологодской области и окончил там среднюю школу, которая впоследствии была названа его именем. После службы в армии отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Участником СВО он стал с первых дней.

"Герои нашего времени - наши парни, которые сейчас несут службу. И те ребята, которые отдали свои жизни во имя Отечества, во имя России, для того, чтобы мирное небо над нашей головой никогда не омрачалось. Чтобы дети наши жили, чтобы мы несли ключевые ценности, передавая из поколения в поколение память о наших героях, лучших людях, наших русских доблестных настоящих воинах, героях, таких как Игорь", - сказал руководитель региона. Зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев отметил что учиться в школе, названной в честь героя - это всегда огромная ответственность, важно об этом помнить и достойно нести высокое звание.

О героях

Суханову присвоили воинское звание лейтенанта, вручили медали "За отличие в военной службе III степени", "За воинскую доблесть II степени", а также три Ордена Мужества и звание Героя Российской Федерации посмертно. Он погиб 4 июня 2023 года, у него остались жена и трехлетний сын.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, в Вологодской области три Героя России, получившие это звание посмертно за особые заслуги в спецоперации.

С начала СВО в Вологодской области ввели выплаты по 100 тыс. рублей единовременно и по 10 тыс. ежемесячно мобилизованным, добровольцам и контрактникам, а призванным в именные подразделения - по 300 тыс. рублей единовременно, также организована необходимая медпомощь и реабилитация бойцов. Муниципалитеты выплачивают еще по 300-400 тыс. рублей при заключении контракта. При тяжелом ранении выплачивается по 100 тыс. рублей, при увольнении из-за увечья - по 500 тыс. рублей, в случае гибели - по 1 млн рублей семье бойца в дополнение к федеральным мерам поддержки. Помимо этого, сформировали социальные паспорта семей военнослужащих, ввели льготы для них и членов их семей.