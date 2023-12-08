В России врачам могут повысить выплаты за выявление онкозаболеваний

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать соответствующее увеличение выплат

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать увеличение выплат медикам за выявление онкозаболеваний у пациентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы о повышении эффективности мер по стимулированию медицинских работников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе увеличение размера денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний", - говорится в одном из пунктов перечня поручений. Задача поставлена правительству РФ.

Сейчас за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, 500 рублей получает врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, 250 рублей - медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога, еще 250 рублей - медработник, вовремя установивший диспансерное наблюдение.

Путин также поручил кабмину при участии властей новых регионов "обеспечить четкую маршрутизацию [проживающих там] больных с онкологическими заболеваниями, пациентов с подозрением на такие заболевания" в профильные медорганизации, работающие в других регионах РФ или находящиеся в ведении федеральных госорганов.

Доклад по этой теме Путин ждет до 20 февраля 2024 года.