Путин поручил выделить 500 млн рублей онкоцентру Хабаровского края

Глава государства также поручил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину взять под личный контроль соблюдение сроков строительства Межрайонного онкодиспансера Комсомольска-на-Амуре

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в текущем году выделить из федерального бюджета не менее 500 млн рублей на завершение работ по дооснащению хабаровского Краевого клинического центра онкологии, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить выделение в 2023 году из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи бюджету Хабаровского края в объеме не менее 500 млн рублей на завершение работ по дооснащению (переоснащению) Краевого клинического центра онкологии необходимым медицинским оборудованием", - сказано в опубликованном перечне поручений.

Поручение адресовано правительству РФ. Срок - 20 декабря 2023 года. В прошлом году было закуплено 19 единиц техники стоимостью 140,55 млн рублей для Краевого клинического центра онкологии. В мае этого года там же был введен в эксплуатацию ангиограф.

Кроме того, глава государства поручил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину взять под личный контроль соблюдение сроков строительства Межрайонного онкодиспансера Комсомольска-на-Амуре. Доклад об этом должен быть представлен 15 декабря этого года.

Строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре завершат в 2024 году, сообщили ранее в региональном правительстве. Возведение объекта началось в 2018 году, сдать его должны были до конца 2020 года, однако предыдущий подрядчик не справился со своей задачей. Ввод диспансера удовлетворит потребность севера региона в специализированной онкологической помощи, там будут проводиться все основные процедуры, которые используются при лечении онкологических заболеваний.