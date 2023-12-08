Путин поручил выделить не менее 250 млн рублей на томограф для центра им. Д. Рогачева

Поручение необходимо выполнить до 30 апреля 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение не менее 250 млн рублей на закупку компьютерного томографа для Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: <…> обеспечить выделение не менее 250 млн рублей на приобретение в 2024 году для нужд федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Минздрава России однофотонного эмиссионного компьютерного томографа", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 8 ноября совещания с членами правительства.

Поручение необходимо выполнить до 30 апреля 2024 года.