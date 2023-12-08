Литовские компании проиграли спор Минску по поводу компенсаций за непостроенный объект

Речь идет об UAB "Pavilnių saulės slėnis 14" и UAB "Modus grupė"

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Арбитраж Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отклонил иск двух литовских компаний, потребовавших от Белоруссии около $9 млн компенсаций на фоне ситуации с непостроенным бизнес-центром с гостиницей рядом с Национальным аэропортом "Минск". Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства экономики.

"Состав арбитража Международного центра по урегулированию инвестиционных споров полностью отклонил требования литовских компаний UAB "Pavilnių saulės slėnis 14" и UAB "Modus grupė" к Республике Беларусь", - говорится в сообщении. В Минэкономики пояснили, что в декабре 2020 года эти компании инициировали арбитражное разбирательство на основании соглашения между правительствами двух стран о содействии осуществлению и защите инвестиций, при этом потребовали компенсировать убытки на общую сумму порядка $9 млн.

Проект по строительству бизнес-центра с гостиницей и многоуровневым паркингом рядом с Национальным аэропортом должна была реализовать белорусская дочерняя компания истцов, которая по результатам аукциона заключила с Минским городским исполнительным комитетом договор аренды земельного участка, расположенного вблизи аэровокзального комплекса. Тем не менее строительство объекта так и не началось.

"По мнению истцов, нарушение сроков реализации проекта произошло в связи с отказом Беларуси обеспечить надлежащую координацию проекта, в том числе путем оказания содействия в разрешении противоречий, возникающих между дочерней компанией истцов и соседними землепользователями", - говорится в сообщении Минэкономики. Отмечается, что несмотря на то, что в целях урегулирования возникшего спора в первой половине 2020 года белорусские власти организовали несколько рабочих совещаний с участием представителей истцов и ряд противоречий удалось разрешить, истцы предпочли начать разбирательство в международном арбитраже.