Премьер Баварии: ФРГ "еще больше скатывается в кризис" из-за ситуации с принятием бюджета

Как ранее писала газета Bild, план канцлера Германии Олафа Шольца принять бюджет на 2024 год до Рождества провалился

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер подверг резкой критике правящую коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) за затягивание с принятием бюджета на 2024 год и заявил, что "Германия еще глубже скатывается в кризис".

"Происходит настоящий ментальный спад", - сказал Зёдер после заседания правления ХСС в Мюнхене. "Германия все глубже погружается в кризис", - констатировал он. Правящая коалиция, по мнению баварского премьера, "действительно шатается, и теперь она не смогла представить проект бюджета на 2024 год, который был обещан до Рождества". Германия, которая когда-то была лидером в области финансов в Европе, все больше становится "оборванцем в сфере финансов", указал Зёдер.

Как ранее писала газета Bild, план канцлера Германии Олафа Шольца принять бюджет на 2024 год до Рождества провалился. Переговоры между Шольцем, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером провалились. Как указывало издание, это означает, что правительство Германии начнет новый год без согласованного бюджета. Автоматически будут покрываться только обязательные расходы государства: зарплаты, пенсии и пособия граждан.

В настоящее время правящая коалиция "Светофор" обсуждает, сколько денег федеральное правительство может потратить в следующем году. Основной повод для разногласий - урезание социальных расходов. Линднер ранее заявил, что правительство Германии должно изыскать 17 млрд евро для закрытия дыры в госбюджете на 2024 год.