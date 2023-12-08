Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за публикацию ложной информации об СВО

Речь идет о публикации видеороликов на YouTube с недостоверными фактами об операции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами об СВО. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422, который принял это решение.

"Суд признал виновным Google по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ) и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей", - сказали в суде.

Компании грозил максимальный штраф в 6 млн рублей.

Как сказано в материалах дела, сотрудники Роскомнадзора обнаружили ролики на YouTube, где публиковали информацию о российских военнослужащих, убитых на территории Украины в ходе СВО. Данные сведения не соответствовали действительности. Регулятор направил в Google, которому принадлежит YouTube, предписание с требованием удалить эти видеосюжеты, однако сделано этого не было. Тогда в отношении компании был составлен протокол за неисполнение требований Роскомнадзора.

Google регулярно подвергается штрафам за публикацию недостоверных сведений об СВО. 17 августа он был оштрафован на 3 млн рублей за неудаление недостоверных сведений об операции на Украине, в мае - на 3 млн рублей за это же правонарушение.