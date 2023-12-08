Путин поручил провести мониторинг вовлечения в хозоборот объектов культурного наследия

Это позволит привлечь инвестиции для реставрации и восстановления культурных объектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести мониторинг привлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия (ОКН).

"При участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации с учетом ранее данного поручения обеспечить проведение мониторинга реализации механизма, предусматривающего вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 15 мая 2024 года и далее один раз в полгода.

Закон, позволяющий приватизировать объекты культурного наследия, Путин подписал в июле 2023 года. Он позволяет субъектам малого и среднего бизнеса выкупать такие объекты без аукциона. Как отмечал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, нововведение позволит привлечь инвестиции для реставрации и восстановления культурных объектов.