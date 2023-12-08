Премьер Баварии заявил, что энергополитика ФРГ должна выйти на новый уровень к 2040 году

Маркус Зёдер считает, что Германия является аутсайдером в энергетической политике из-за правящей коалиции "Светофор"

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер полагает, что энергетическая политика Германии должна выйти на совершенно новый уровень к 2040 году. В частности, он призывает к строительству новых АЭС в стране.

"Нашей целью должно быть создание новых атомных электростанций - небольших, с совершенно другой мощностью, с совершенно другим поглощением возможных отходов", - заявил Зёдер после заседания исполнительного совета партии в Мюнхене. Энергополитика ФРГ, по его словам, должна выйти на совершенно новый уровень к 2040 году. Баварский премьер подчеркнул, что Германия является аутсайдером в энергетической политике из-за правящей коалиции "Светофор".

Если климатическая нейтральность является наиболее важным подходом для Германии наряду с низкими ценами на энергоносители, то срочно необходима другая энергетическая стратегия, считает он. Перезапуска остановленных немецких АЭС недостаточно, сказал Зёдер. "<…> Мы пойдем совершенно другим путем, а не просто реактивируем несколько старых атомных электростанций", - заключил он.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие в стране АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Власти изначально планировали отключить последние АЭС к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.