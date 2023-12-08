Кольская АЭС выработала рекордное количество энергии

Максимальная мощность составила 1 860 МВт

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Кольская атомная электростанция, расположенная недалеко от города Полярные Зори в Мурманской области, выработала за сутки более 42 млн кВт/ч - рекордное количество электроэнергии, при этом достигнув пиковой мощности за все время своей работы - почти 106% от проектной. Об этом сообщается на официальной странице станции в сети "ВКонтакте".

"7 декабря 2023 года Кольская АЭС достигла максимальной мощности - 1 860 МВт. Это пиковая мощность за все время работы нашей АЭС, почти 106% от проектной. Также поздравляем наш персонал с выработкой рекордного количество электроэнергии за прошедшие сутки. Кольская АЭС выработала 42,44 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самая большая суточная выработка Кольской АЭС в этом тысячелетии.

Кольская АЭС (филиал АО "Концерн "Росэнергоатом") расположена вблизи города Полярные Зори в Мурманской области. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья и самая северная АЭС в Европе. Кольская АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.