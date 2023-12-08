Ленобласть предложила Белоруссии дополнительные площадки для развития порта

Республике представили три варианта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области предложило выделить на территории региона дополнительную площадку для развития белорусских портовых мощностей под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открытого пресс-клуба в ТАСС.

"Сейчас белорусы работают с петербургским портом, и у них есть прямое участие в порту Бронка. Мы понимаем, что и там, и там необходимо принимать меры для "расшивки" проблем, связанных с доставкой грузов, потому что порт Бронка не имеет возможности для нормальной железнодорожной подачи грузов. Поэтому переговоры идут о том, чтобы использовать еще одну площадку на территории Ленинградской области. Мы предложили три варианта, ответ нам обещают дать в первом квартале следующего года", - сказал Дрозденко.

Белоруссия из-за санкций лишилась возможности экспорта через прибалтийские порты, в этих условиях договорилась с Россией по использованию портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани. Всего при экспорте грузов Белоруссия использует 19 российских портов. Речь также шла о возможности строительства белорусских портов под Санкт-Петербургом и в Мурманске. Представители Белоруссии заявляли о планах до конца 2023 года завершить сделку по приобретению части портового комплекса Бронка, который используется в качестве базового для перевалки белорусских грузов в Санкт-Петербурге.