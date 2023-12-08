ФРГ за неделю отправила Украине разведывательный беспилотник LUNA NG и 10 БПЛА Vector

Согласно обновленному списку военной помощи, Берлин отправил Киеву 8 грузовиков Zetros, 100 тыс. аптечек, медикаменты и дымовые снаряды калибра 155 мм

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине современный разведывательный беспилотник LUNA NG, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 6 машин пограничной службы. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 8 грузовиков Zetros, 100 тыс. аптечек, медикаменты и дымовые снаряды калибра 155 мм.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.