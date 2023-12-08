В ДНР планируют компенсировать коммунальные платежи ветеранам СВО

Как уточнил председатель правительства республики Евгений Солнцев, компенсации выделят на расходы, понесенные с марта 2023 года

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республики приняли решение компенсировать платежи за коммунальные и жилищные услуги, а также уголь для ветеранов боевых действий на Донбассе, которые сражаются за республику с 2014 года и в ходе специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Важный, на мой взгляд, момент: наряду с участниками Великой Отечественной войны, лицами, подвергшимися воздействию радиации, людьми с ограниченными возможностями такую помощь получат и ветераны боевых действий. Мужественные люди, которые помогли нашей республике выстоять в 2014 году. Кто защищает нашу Родину и сейчас в ходе специальной военной операции", - написал Солнцев.

Он уточнил, что власти ДНР компенсируют расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также на приобретение угля. Компенсации будут выделяться на расходы, понесенные с марта 2023 года.