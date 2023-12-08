В России годовая инфляция в ноябре ускорилась до 7,48%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,55% по сравнению с октябрем и выросли на 7,21% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,53% в месячном выражении и на 5,58% по сравнению с ноябрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 1,23% к октябрьскому показателю и на 10,42% в годовом выражении.

Продовольственные товары

Увеличение цен отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы - на 35,1%, помидоры - на 19,1%, виноград - на 8,6%, чеснок - на 6,8%, зелень свежую - на 2,9%, лук репчатый и грибы свежие - на 2,5%, капусту белокочанную - на 2,2%, груши и бананы - на 1,9%, яблоки - на 1,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны - на 6,3%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кулинарные изделия из птицы - на 3%, окорочка куриные - на 2,5%, говяжья печень, свиная - на 2,3%, горох и фасоль - на 2,2%, мясо индейки - на 1,9%, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа гамбургер) - на 1,8%, мясной фарш, кексы, рулеты, обед в ресторане - на 1,7%, соленое филе сельди, оливковое масло, томатные консервы - на 1,6%, мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, шлифованный рис - на 1,5%.

В то же время подешевели: икра лососевых рыб - на 1,2%, молоко для детей - на 0,9%, овсяная и перловая крупы - на 0,5%, игристое отечественное вино, водка, чай байховый черный, маргарин - на 0,3%, вермишель, пшено - на 0,2%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В ноябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%, в том числе на синупрет - на 7,3%, левомеколь и сульфацетамид - на 2,3%, поливитамины - на 2%, ренгалин - на 1,4%, нафазолин - на 1,3%, аллохол, канефрон Н, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, эргоферон - на 1-1,2%. Цены на мидокалм снизились на 0,4%, мирамистин, энтеросгель - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%, в том числе фуросемид - на 1,9%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 1,7%, аскорбиновая кислота и панкреатин - на 1,4%, ингавирин - на 1,0%, ксилометазолин (галазолин) - на 0,9%, ацетилцистеин (АЦЦ), глицин, ибупрофен, ксарелто, натрия хлорид, цефтриаксон - на 0,5-0,8%. При этом снизились цены: на осельтамивир (номидес) - на 0,8%, гриппферон - на 0,5%, азитромицин и бисопролол - на 0,4%, дротаверин (но-шпа) - на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены: на медицинские электронные стандартные термометры - на 1,2%, электронные аппараты для измерения артериального давления - на 0,8%, бинты - на 0,7%, корригирующие очки и отечественную вату - на 0,5%, одноразовые шприцы - на 0,4%

Газовое моторное топливо подорожало на 3,2%, дизельное топливо - на 0,3%. Цены на автомобильный бензин снизились на 0,7%.

Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу - на 1%, линолеум - на 0,9%, рубероид - на 0,6%, еврошифер, оконное листовое стекло, виниловые обои и мойки из нержавеющей стали для кухни - на 0,5%. Древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты подешевели на 0,4%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: отечественные новые легковые автомобили - на 6%, коньки - на 4%, флеш-накопители USB и шкафы-вешалки для прихожей - на 2,3%, женские меховые пальто и дубленки, дрова, свежесрезанные цветы, пена для бритья, кухонные полотенца, садовые лопаты, импортные подержанные легковые автомобили, наручные часы, бритвенные станки, пластмассовые игрушки, детские автомобильные кресла, фотоаппараты, шариковые авторучки, наборы фломастеров, отдельные виды одежды, белья, обуви, трикотажных изделий, тканей и мебели - на 0,8-2,1%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов снизились цены: на электроутюги - на 1,3%, холодильники бытовые - на 1%, электрочайники - на 0,7%, электрические дрели и напольные электропылесосы - на 0,5%, триммеры - на 0,4%. Светодиодные лампы подорожали на 0,9%, электрические батарейки типа АА - на 0,7%, энергосберегающие лампы - на 0,5%, микроволновые печи - на 0,4%.

Также подешевели: смартфоны - на 1,5%, беспроводные наушники - на 1,4%, мониторы для настольного компьютера - на 1,3%, краски для волос, туалетная вода, стационарные телефонные аппараты, новые легковые автомобили иностранных марок, мягкие игрушки - на 0,6-0,9%.

Услуги

В ноябре в группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на проезд в купейных, плацкартных и сидячих вагонах в поездах дальнего следования - от 1,3% до 23,2%, авиаперелет экономическим классом - на 6%, проезд в городском автобусе и такси - на 1,8%, маршрутном такси - на 1,6%, междугороднем автобусе - на 1,3%, трамвае - на 1%, троллейбусе - на 0,7%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии - на 19,4% и 2,8% соответственно, Беларусь - на 8,7%, ОАЭ - на 5,9%, страны Закавказья - на 5,1%, Египет - на 1,6%, Турцию - на 1,1%.

Среди прочих услуг туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на российское Черноморское побережье - на 9,5%, экскурсионных туров по России - на 2,1%, билетов в музеи и на выставки - на 1%, билетов в театры и кинотеатры - на 0,7% и 0,6% соответственно, автобусных экскурсий - на 0,6%, проживания в гостиницах 2 звезды - на 0,4%. Одновременно снизилась стоимость: проживания в гостиницах 1 звезда, 4-5 звезд и мотелях - на 1,4-1,6%, путевок в санатории - на 1%, дома отдыха, пансионаты - на 0,5%, проживания в хостелах - на 0,4%.

Среди бытовых услуг подорожали: химическая чистка, услуги прачечных - на 2,7%, мойка легкового автомобиля и ритуальные услуги - на 2,6%, установка натяжного потолка, услуги бань и душевых, услуги организатора проведения торжеств - на 1,6%, стрижка модельная в мужском и женском залах - на 1,3% и 1,1% соответственно, установка пластиковых окон и услуги по воспитанию детей - на 1,2%, выполнение обойных работ и маникюр - на 1%, замена элементов питания в наручных часах и шиномонтаж колес легкового автомобиля - на 0,9%, изготовление фотографий для документов - на 0,8%, постановка набоек, ремонт холодильников, регулировка развала-схождения колес - на 0,6%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 1,1%, прием у врача специалиста - на 0,9%, ультразвуковое исследование брюшной полости, удаление зуба под местным обезболиванием - на 0,7%, лечение кариеса, изготовление съемного протеза - на 0,6%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре - на 0,5%.

Среди прочих наблюдаемых услуг увеличилась стоимость: пересылки простого письма внутри России - на 7,2%, платы за пользование потребительским кредитом - на 5,9%, аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир у частных лиц - на 3,6% и 3,4% соответственно, дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях - на 2,6%, устной консультации юриста по семейным вопросам и ксерокопирования документа - на 2,3%, наального курса обучения вождению легкового автомобиля и ветеринарных услуг - на 1,4%, оформления доверенности в нотариальной конторе - на 1,3%, клубной карты в фитнес-клуб - на 0,8%.

Вместе с тем, снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,6%, годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков - на 0,5%, удостоверения завещания в нотариальной конторе - на 0,3%.