Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%

Икра подешевела на 1,2%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в РФ в ноябре 2023 года выросли на 15,07%, при этом икра лососевых рыб подешевела на 1,2%, следует из данных Росстата.

Кроме того, по данным статистического ведомства, среди прочих продовольственных товаров подорожали кулинарные изделия из птицы - на 3%, окорочка куриные - на 2,5%, печень говяжья, свиная - на 2,3%, горох и фасоль - на 2,2%, мясо индейки - на 1,9%, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер") - на 1,8%, фарш мясной, кексы, рулеты, обед в ресторане - на 1,7%, филе сельди соленое, масло оливковое, консервы томатные - на 1,6%, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис шлифованный - на 1,5%.

В то же время, по данным статистики, в ноябре подешевело молоко для детей - на 0,9%, крупы овсяная и перловая - на 0,5%, вино игристое отечественное, водка, чай черный байховый, маргарин - на 0,3%, вермишель, пшено - на 0,2%.

Рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы - на 35,1%, помидоры - на 19,1%, виноград - на 8,6%, чеснок - на 6,8%, зелень свежую - на 2,9%, лук репчатый и грибы свежие - на 2,5%, капусту белокочанную - на 2,2%, груши и бананы - на 1,9%, яблоки - на 1,8%.

В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны подешевели на 6,3%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,7%.