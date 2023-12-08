Отдых в Таиланде и во Вьетнаме подорожал в ноябре почти на 20%

Стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России в ноябре выросла на 9,5%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость отдыха во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде выросла для россиян в ноябре 2023 года на 19,4% по сравнению с показателем месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 19,4%", - говорится в документе.

По данным ведомства, отдых в Белоруссии подорожал на 8,7%, в ОАЭ - на 5,9%, в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии - на 5,1%, в Казахстане и Узбекистане - на 2,8%, в Египте - на 1,6%, в Турции - на 1,1%.

Стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России в ноябре выросла на 9,5%, экскурсионных туров по России - на 2,1%, билетов в музеи и на выставки - на 1%, билетов в театры и кинотеатры - на 0,7% и 0,6% соответственно, автобусных экскурсий - на 0,6%, проживания в гостиницах "две звезды" - на 0,4%.

Одновременно снизилась стоимость проживания в гостиницах категорий одна, четыре и пять звезд и мотелях - на 1,4-1,6%, путевок в санатории - на 1%, дома отдыха, пансионаты - на 0,5%, проживания в хостелах - на 0,4%.