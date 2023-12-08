Лекарства в России в ноябре подорожали на 0,9%

При этом цены на мидокалм снизились на 0,4%, мирамистин, энтеросгель - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), подорожали в России в ноябре 2023 года на 0,9% по сравнению с октябрем, следует из данных Росстата.

В том числе выросли цены на синупрет - на 7,3%, левомеколь и сульфацетамид - на 2,3%, поливитамины - на 2%, ренгалин - на 1,4%, нафазолин - на 1,3%, аллохол, канефрон Н, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, эргоферон - на 1-1,2%.

При этом цены на мидокалм снизились на 0,4%, мирамистин, энтеросгель - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%.

По данным Росстата, лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в ноябре стали дороже на 0,4%, в том числе фуросемид - на 1,9%, аспирин отечественный - на 1,7%, аскорбиновая кислота и панкреатин - на 1,4%, ингавирин - на 1%, галазолин - на 0,9%, АЦЦ, глицин, ибупрофен, ксарелто, натрия хлорид, цефтриаксон - на 0,5-0,8%. При этом снизились цены на номидес - на 0,8%, гриппферон - на 0,5%, азитромицин и бисопролол - на 0,4%, но-шпу - на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в ноябре выросли цены на термометры медицинские электронные стандартные - на 1,2%, аппараты для измерения артериального давления электронные - на 0,8%, бинты - на 0,7%, корригирующие очки и вату отечественную - на 0,5%, шприцы одноразовые - на 0,4%, добавили в ведомстве.