В Сербии завершился ключевой российско-сербский проект реновации ГЭС "Джердап-1"

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко отдельно выразил благодарность от имени правительства России президенту республики Александару Вучичу за личный контроль реализации проекта, а также министру горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравке Джедович-Ханданович и руководству компании "Электрохозяйство Сербии" за сотрудничество

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Полный цикл реновации ГЭС "Джердап-1", участие в которой принимала российская компания "Силовые машины", успешно завершился в Сербии, что стало важнейшим российско-сербским проектом за последнее время. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Завершен один из важнейших, возможно, самый важный на данный момент проект в сотрудничестве между Российской Федерацией и Сербией, с компанией "Силовые машины", которая является одной из ключевых в энергетике России. Она присутствует здесь, и мы обоснованно надеемся, что продолжит работу. То, что уже сделано, и это совместная оценка, сделано наилучшим образом с использованием современных технологий, которыми располагает компания "Силовые машины", и, конечно, опираясь на партнерство и дружбу, наработанный большой опыт с сербскими партнерами, прежде всего с компанией Elektroprivreda Srbije и другими", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Российский дипломат отдельно выразил благодарность от имени правительства России президенту Сербии Александару Вучичу за личный контроль реализации проекта, а также министру горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравке Джедович-Ханданович и руководству компании "Электрохозяйство Сербии" за сотрудничество.

"ГЭС "Джердап-1" уже более пяти десятилетий является гордостью сербской гидроэнергетики, и при успешной модернизации она, безусловно, останется таковой в течение следующих 30-40 лет, это часть истории, но с завершением модернизации, это также будет частью будущего Сербии", - отметила Джедович-Ханданович.

Исполняющий обязанности генерального директора компании "Электрохозяйство Сербии" Душан Живкович отдельно указал на высокую эффективность взаимодействия с российскими партнерами, подчеркнув, что "производство превысило прогнозируемую годовую выработку в 5,5 млрд кВтч", а также "был установлен рекорд суточной выработки в 27 650 МВтч".

ГЭС "Джердап-1"

Контракт на реновацию основного оборудования шести агрегатов ГЭС "Джердап-1" с повышением мощности был подписан между "Силовыми машинами", предприятием "Электрохозяйство Сербии" и хозяйственным обществом "Джердап". В результате проведенных работ ресурс каждого обновленного агрегата продлен на 30 лет, а мощность увеличена со 174 до 201 МВт.

В рамках модернизации "Силовые машины" изготовили новые узлы турбин и генераторов, оснастили агрегаты современными системами управления турбин и системами возбуждения генераторов. При этом часть оборудования прошла модернизацию на производственных площадках "Силовых машин" в Санкт-Петербурге. Прежние агрегаты ГЭС "Джердап-1" были изготовлены в 1970-х годах Ленинградским металлическим заводом и заводом "Электросила", в настоящее время входящими в состав "Силовых машин". 10-летия успешной работы агрегатов обеспечили заинтересованность сербской стороны в том, чтобы их модернизация выполнялась производителем оригинального оборудования.