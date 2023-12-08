Минэнерго США намерено закупить до 3 млн баррелей нефти в марте 2024 года для резерва

Ведомство ранее договорилось с американскими компаниями о приобретении у них 2,73 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало заявку на закупку до 3 млн баррелей нефти с поставкой в марте 2024 года для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как подчеркивается в документе, речь идет о "закупке до 3 млн баррелей нефти американского производства с поставкой в марте 2024 года".

Ранее Минэнерго договорилось с американскими компаниями о приобретении у них 2,73 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва. Суммарно за нее заплатят около $215 млн.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 351 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.