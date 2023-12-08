На Владимирском инвестконгрессе заключили соглашения на 45 млрд рублей

Всего подписали 14 соглашений с российскими и зарубежными партнерами

ТАСС, 8 декабря. Владимирская область заключила на региональном инвестиционном конгрессе, который проходил в Суздале, 14 инвестиционных соглашений на общую сумму более 45 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"За два дня форума нами подписано 20 соглашений, из них 14 инвестиционных на общую сумму 45,02 млрд рублей. Они - залог поступательного промышленного развития нашего региона в ближайшие годы", - написал Авдеев.

По его словам, соглашения заключили с российскими и зарубежными партнерами. "Поэтому смело можно говорить о том, что наш ВИК растет с межрегионального до международного уровня", - добавил Авдеев.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что Камешковский радиоэлектронный завод планирует до 2029 года совместно с китайскими партнерами создать во Владимирской области производство по сборке высокотехнологичных линий для монтажа и пайки печатных плат, организовав 330 рабочих мест. Проектная мощность предприятия - 29 млн единиц изделий в год, общий объем инвестиций в проект составит ориентировочно 3,11 млрд рублей.

Компания "Хоум Электро Системс" инвестирует около 2 млрд рублей в производство в Ковровском районе компонентов для холодильной и кондиционерной отрасли, к реализации проекта планируют приступить в начале 2024 года, в планах создать 200 рабочих мест. Инвестпроект компании "КЕВ-РУС" стоимостью 1,2 млрд рублей предусматривает создание во Владимире технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности с производством преобразователей частоты и интегрированных систем управления, реализация проекта намечена на 2024-2026 годы. В 2024-2029 годах в Камешковском районе появится промышленное предприятие компании "Пропласт" по выпуску сантехнических изделий, общий объем инвестиций в проект - более 1 млрд рублей.

Торговый дом БЭСТ планирует в 2024-2025 годах построить во Владимире спортивно-оздоровительный комплекс для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта, плаванием, футболом, теннисом и фитнесом (общий объем инвестиций в проект - ориентировочно 458 млн рублей). Компания "ТехноФрост" в 2023-2025 годах построит в Киржачском районе научно-производственный комплекс для производства промышленных холодильных установок, установок охлаждения жидкости и прецизионных кондиционеров (объем инвестиций в проект - 450 млн рублей). ООО "Нит-э-Бит" налаживает в Собинском районе производство изделий из вязаного трикотажа с проектной мощностью 900 тыс. единиц изделий в год (объем инвестиций в проект - 195 млн рублей, в том числе с использованием средств Фонда развития промышленности в размере 128 млн рублей).