Белоруссия выразила готовность углублять инвестсотрудничество с Владимирской областью

Взаимный товарооборот за 10 месяцев превысил $320 млн

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и Владимирской области за 10 месяцев 2023 года увеличился более чем на 2% к аналогичному периоду 2022 года, на этом фоне Минск готов углублять инвестиционное взаимодействие. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, которая состоялась на полях IV Владимирского инвестиционного конгресса в Суздале.

"Взаимный товарооборот за 10 месяцев превысил $320 млн, прибавив более 2% к аналогичному периоду 2022 года. Опережающими темпами растет наш экспорт: плюс 10,3%. И мы готовы двигаться дальше, углублять инвестиционное взаимодействие", - цитирует Чеботаря пресс-служба Минэкономики.

По его словам, белорусские специалисты воплощают в жизнь имиджевый проект сотрудничества - строительство школы на 1,1 тыс. мест в Суздале, отметив, что срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2024 года, но белорусы намерены завершить все работы до начала следующего учебного года. "Рассчитываем, что количество таких взаимовыгодных проектов будет увеличиваться. Со своей стороны белорусские предприятия заинтересованы в реализации производственных инициатив на территории Владимирской области, готовы наращивать поставки тракторов, коммунальной техники, лифтов, комплектующих для сельхозтехники и другой продукции", - подчеркнул первый замминистра экономики.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Белоруссии и администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024-2027 годы.