В "Верном" назвали поштучную продажу яиц в московских магазинах временной мерой

Ее ввели из-за дефицита яиц на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен, сообщили в пресс-службе сети

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Поштучная продажа куриных яиц категории С3 в московских магазинах торговой сети "Верный" - временная мера, введенная из-за дефицита яиц на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Поштучная продажа куриного яйца категории С3 в московских магазинах торговой сети "Верный" введена несколько дней назад для поддержки наших покупателей в период высоких цен на товар. <…> Пока это временная мера, введенная из-за дефицита яйца на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен", - сказали в сети.

В пресс-службе указали, что продажа яиц в таком формате позволяет дать покупателям более низкую цену. Ограничения на покупку нет, десяток яиц покупатели смогут приобрести по цене в 89-99 рублей. "Сеть "Верный" сделает все возможное для сдерживания цен на этот социально значимый товар", - подчеркнули в ретейлере.

В компании также отметили, что если сравнивать закупочные цены июля и декабря, рост цен за десяток яиц составил в среднем 80%. Некоторые категории подорожали сильнее, и положительная динамика сохраняется. "Чтобы поддержать наших покупателей, мы продаем этот социально значимый товар в минус, то есть дотируем рост цен на этот товар за счет своей прибыли", - добавили в "Верном".

Ретейлер отмечает рост спроса на куриное яйцо в ноябре - декабре. По данным компании, в центральных регионах страны он не очень большой - в пределах 5-8%, при этом в Татарстане и Свердловской области - до 25%.

"Как правило, в декабре на эту категорию товаров мы всегда отмечаем повышенный спрос. Отметим, что поштучная продажа яйца категории С2 полтора года назад была введена в магазинах сети в Свердловской области. Спрос на такой товар стабильный, покупатели оценили сервис, который торговая сеть оказывает дополнительно", - сообщили в "Верном".