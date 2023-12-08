ФАС России предложила ретейлерам в качестве временной меры рассмотреть такую возможность на эти товары на уровне не более 5%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Торговые сети "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" ограничили наценку на куриные яйца, сообщила пресс-служба ФАС России.

"ФАС России предложила ретейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки. Гипермаркет "Глобус" ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, "Азбука вкуса" - до 10% на яйцо куриное "Окское" категории С2", - говорится в сообщении.

Территориальные органы ФАС России запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей. На основе полученных данных служба проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен, отметили в ФАС.

Ранее сообщалось, что торговые сети прилагают усилия, чтобы минимизировать влияние роста закупочных цен на яйца на их стоимость в магазинах. По данным Росстата, стоимость куриных яиц в ноябре 2023 года выросла на 15,07% по сравнению с месяцем ранее, в январе - ноябре - на 8,68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.