В АКОРТ считают, что меры правительства позитивно повлияют на ситуацию с ценами на яйца

С начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%, а рост цен в ноябре в годовом выражении составил 40,29%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) ожидает позитивного эффекта в отношении ценовой ситуации с куриными яйцами в результате мер правительства РФ по открытию импорта и поддержке производителей, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Ретейлеры уже длительное время удерживают среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 на стабильно низком уровне, стремясь демпфировать рост закупочных цен. Сейчас этот товар в ряде сетей можно приобрести по цене дешевле 100 рублей. Позитивного эффекта на ценовую ситуацию мы ожидаем от принимаемых правительством мер по открытию импорта яиц и поддержке производителей", - сказал Караваев.

Росстат в пятницу опубликовал данные об индексе потребительских цен в России в ноябре 2023 года. По данным статистического ведомства, годовая инфляция в ноябре ускорилась до 7,48% с 6,69% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%.

При этом куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 15,07% относительно октября. С начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%, а рост цен в ноябре в годовом выражении составил 40,29%.