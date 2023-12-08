Расходы бюджета на нацпроекты на 1 декабря составили 2,53 трлн рублей

Это 84,5% от плана, следует из данных Минфина

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 декабря 2023 года предварительно составили 2,53 трлн рублей или 84,5% от плановых бюджетных назначений, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 декабря 2023 года, составило 2 530,9 млрд рублей или 84,5% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Культура" (92,1%), "Наука и университеты" (92%), "Демография" (91,8%), "Жилье и городская среда" (89,4%).

Исполнение по нацпроекту "Здравоохранение" составило 87,2%, "Экология" - 84,8%, "Безопасные качественные дороги" и "Производительность труда" - 82,1%, "Международная кооперация и экспорт" - 81,7%, "Образование" - 80,4%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Цифровая экономика Российской Федерации" - 71,1%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 71,2%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 71,5%, а также "Туризм и индустрия гостеприимства" - 69%.