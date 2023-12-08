Пензенская область получит 9,5 млрд рублей по проекту стимулирования рождаемости

Пилотный проект также реализуют в Тамбовской и Новгородской областях

ПЕНЗА, 8 декабря. /ТАСС/. Финансирование мероприятий пилотного проекта по стимулированию рождаемости в Пензенской области составит 9,5 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова во время рабочей поездки в регион.

"Мы подписали комплекс мероприятий по улучшению ситуации с демографией - это 120 мероприятий. Из них 39 касаются всей Пензенской области, а все 120 распространяются на два пилотных муниципальных района. Средства на реализацию пилотного проекта будут предусмотрены со стороны федерации, на Пензенскую область у нас приходится 9,5 млрд рублей. Кроме того, область направляет свои финансовые ресурсы", - сказала Голикова.

Проект по стимулированию рождаемости реализуют в трех пилотных регионах - Пензенской, Тамбовской и Новгородской областях. По словам Голиковой, на их примере будет оцениваться достаточность и эффективность мер по поддержке рождаемости.

Для воспроизводства населения в России суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем детей родила бы женщина на протяжении репродуктивного периода, должен составлять 2,1, отметила Голикова на совещании в правительстве Пензенской области. "На сегодняшний день это 1,4, и мы еще продолжаем снижаться", - заметила она.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, демографическая ситуация в регионе определяется сокращением численности населения и его старением. Кроме того, увеличивается средний возраст матери при рождении первого ребенка. "Около 50% женщин в возрасте 20-24 лет не имеют детей. Рождение первых и последующих детей сдвигается на возраст 35-39 лет", - отметил глава региона.

Он добавил, что мероприятия по повышению рождаемости будут включать как повышение уровня жизни семей, так и решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой, что предполагает ремонт и строительство больниц, школ и детсадов. В Пензенской области уже реализуется ряд мер, которые нацелены на поддержку молодых семей с детьми. Среди них компенсация стоимости аренды квартиры для студенческих семей, социальные выплаты на строительство жилья при рождении первого ребенка в молодой семье, индивидуальное сопровождение при переобучении женщин, которые, находясь в декрете, решили сменить профессию.