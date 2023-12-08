Глава Минэнерго ОАЭ призвал мир сосредоточиться на постепенном отказе от угля

В то же время Сухейль аль-Мазруи отметил, что развивающимся странам необходимо предоставить доступную альтернативу

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Мир должен сосредоточиться на постепенном отказе от угля, продолжив использование других видов ископаемого топлива. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Я не думаю, что мы должны говорить о постепенном отказе от [ископаемого топлива], потому что технологии совершенствуются. Что, если в будущем у нас появится способ исключить все выбросы углекислого газа из ископаемого топлива и сделать его экологически чистым? Почему мы должны бороться с этим, пока у нас нет альтернативы? <...> Сейчас миру следует сосредоточиться на постепенном отказе от угля", - сказал министр.

В то же время аль-Мазруи отметил, что развивающимся странам, энергетическая безопасность которых зависит от использования угля, необходимо предоставить доступную альтернативу. "Вопрос для стран, которые все еще используют уголь, заключается в том, когда они смогут перейти на другие источники энергии, такие как атомная", - подчеркнул он.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.