ФРП выдал около 150 льготных займов для промышленных предприятий Подмосковья

Благодаря этому предприятия смогли привлечь около 60 млрд рублей для реализации своих проектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) с 2015 года профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья, благодаря этому компании смогли привлечь для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С 2015 года ФРП РФ выдал 145 льготных займов, благодаря которым предприятия смогли привлечь для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных фондом проектов. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет почти 100 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что в числе подмосковных компаний, получивших поддержку ФРП РФ, например, Ликинский автобусный завод из Орехово-Зуевского округа. Предприятие получило заем по программе "Проекты развития" на запуск производства автобусов нового поколения. Размер льготного займа составил 764 млн рублей - это позволит предприятию реализовать проект с общим объемом инвестиций более 1,3 млрд рублей.