Свыше 120 государственных и информационных систем работают на облачных системах "Базис"

В числе успешных проектов вице-президент по IТ-эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома" Давид Мартиросов отметил текущий проект для ВТБ, в рамках которого для организации проводят виртуализацию рабочих мест

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 120 государственных и информационных систем работают на облачных системах дочерней компании "Ростелекома" "Базис". Об этом сообщил в рамках Rostelecom Tech Day (RTD 2023) вице-президент по IТ-эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома", генеральный директор "Базис" Давид Мартиросов.

"Более 120 информационных систем и государственных систем уже работают на наших продуктах. Несмотря на то, что мы так серьезно представлены в государственной системе, 70% нашей выручки - коммерческая. 700 клиентов работают на наших решениях каждый день. Только в этом году мы выполнили успешно 44 проекта", - сказал Мартиросов.

В числе успешных проектов он отметил текущий проект для ВТБ, в рамках которого для организации проводят виртуализацию рабочих мест. Для Газпромбанка проводится работа в области виртуализации серверов, в области виртуализации рабочих мест на десятки тысяч пользователей.

RTD 2023 проходил 8 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве. Компания представила новые IТ-платформы и IТ-решения для бизнеса.