"Ростелеком" к 2028 году удвоит число стоек ЦОД

Директор по продуктам "Ростелеком-ЦОД" Александр Обухов отметил, что значительная часть из них будет в регионах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Число стоек центров обработки данных (ЦОД) "Ростелекома" будет увеличено в два раза к 2028 году, при этом значительную часть из запланированных установят в регионах. Об этом сообщил в рамках Rostelecom Tech Day (RTD 2023) директор по продуктам "Ростелеком-ЦОД" Александр Обухов.

На текущий момент у "Ростелекома" 22 ЦОД общей емкостью 20,9 тыс. стоек.

"Новые ЦОД появятся, <…> к 2028 году количество стоек под управлением "Ростелекома" удвоится. Примерно половина [от числа запланированных стоек] появится в регионах. В части облачных решений у регионов огромный потенциал", - сказал Обухов.

На текущий момент сервис "Ростелекома" "Публичное облако 2.0" полностью импортозаместил иностранные облачные решения, технология будет дорабатываться, но уже не нуждается в дополнительном замещении. "Все слои программного обеспечения, где используется облако, импортозамещены. <…> В замещении дополнительном она не нуждается, но пока несовершенна: <…> у нас масштабнейшая дорожная карта развития", - сказал Обухов.

RTD 2023 прошел 8 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве. В рамках события компания представила новые IТ-платформы и IТ-решения для бизнеса.