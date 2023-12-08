В Чувашии число проектов инициативного бюджетирования с 2017 года увеличилось в 10 раз

По словам главы республики Олега Николаева, на 2024 год для реализации предусмотрен 1 501 проект на сумму 2,6 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Количество проектов инициативного бюджетирования в Чувашии с 2017 по 2023 годы увеличилось с 103 до 1 063, сообщил глава республики Олег Николаев на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО. Рост составил 10,3 раза.

"1 063 проекта инициативного бюджетирования [на основе частных инициатив граждан и муниципалитетов] реализуется в текущем году. <…> Для сравнения, в 2017 году начинали с 103 проектов, рост существенный [более чем в 10 раз]", - отметил Николаев.

По его словам, за 7 лет в регионе реализовано свыше 4,7 тыс. проектов, общие бюджетные расходы на эти цели составили 4,3 млрд рублей, в том числе в 2023 году - почти 948 млн рублей. "На следующий год конкурсные процедуры провели, у нас уже для реализации [предусмотрен] 1 501 проект на сумму 2,6 млрд рублей", - сообщил Николаев.

Он добавил, что средства направляются на ремонт дорог, благоустройство, организацию мест массового отдыха, детских и спортивных площадок, обустройство социально-культурных объектов, обновление объектов коммунальной и водной инфраструктуры.