Исполнительный вице-президент Венесуэлы заявила о падении акций ExxonMobil

Делси Родригес призвала компанию и Гайану признать право Боливарианской Республики "продолжать принимать меры"

КАРАКАС, 9 декабря. /ТАСС/. Акции транснациональной компании ExxonMobil падают на Нью-Йоркской бирже третий день подряд, сообщила в пятницу на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Гайана отвлекает внимание Международного суда ООН от грубейшего нарушения международного права и в одностороннем порядке распоряжается морскими участками, которые предстоит делимитировать", - отметила Родригес. Она указала, что ExxonMobil и Гайана должны признать право Венесуэлы продолжать принимать меры, чтобы изменить эту ситуацию".

Венесуэла считает незаконной выдачу Гайаной лицензий на разведку и эксплуатацию нефтяных месторождений на неделимитированном шельфе ExxonMobil и другим иностранным компаниям. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 декабря установил срок в три месяца для прекращения добычи нефти на неделимитированных участках морского шельфа по лицензиям, выданным иностранным компаниям правительством Гайаны. 8 декабря он подписал декрет о создании подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA - PDVSA Esequibo и распорядился "начать выдачу лицензии на добычу нефти, газа на территории Гайаны-Эссекибо".

Гайана-Эссекибо

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря единогласно приняла в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума от 3 декабря. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.