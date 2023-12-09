Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "CC"

Главным фактором, повлиявшим на формирование оценки, стал конфликт с Россией, следует из сообщения агентства

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС./ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне "CC".

Как говорится в сообщении агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, остается продолжение конфликта с Россией, снижающее предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны. Fitch считает, что боевые действия будут идти и в течение 2024 года, так как контрнаступление Киева не достигло серьезных успехов и у него нет достаточных сил для изменения ситуации в свою пользу.

Другими факторами являются неопределенность в вопросе продолжения иностранной помощи, в первую очередь от США и ЕС, дефицит государственного бюджета и высокий госдолг.

Fitch также отмечает, что есть признаки возможного улучшения ситуации в дальнейшем, в числе которых называет восстановление экономики по мере снижения интенсивности боестолкновений и возвращения части беженцев, а также рост валютных резервов.