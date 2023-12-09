Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "CC"

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС./ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне "CC".
Как говорится в сообщении агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, остается продолжение конфликта с Россией, снижающее предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны. Fitch считает, что боевые действия будут идти и в течение 2024 года, так как контрнаступление Киева не достигло серьезных успехов и у него нет достаточных сил для изменения ситуации в свою пользу.
Другими факторами являются неопределенность в вопросе продолжения иностранной помощи, в первую очередь от США и ЕС, дефицит государственного бюджета и высокий госдолг.
Fitch также отмечает, что есть признаки возможного улучшения ситуации в дальнейшем, в числе которых называет восстановление экономики по мере снижения интенсивности боестолкновений и возвращения части беженцев, а также рост валютных резервов.